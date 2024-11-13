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Forbes: Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань

Олена ІвашківСереда, 13 листопада 2024, 01:39
Forbes: Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань
ЗРК HAWK, фото: Getty Images

Тайвань передав свої надлишкові батареї зенітно-ракетних комплексів HAWK Повітряним силам ЗСУ. Forbes припускає, що комплекси HAWK можуть складати майже третину сил ППО України.

Джерело: Forbes з посиланням на колишнього чиновника Пентагону Тоні Ху на YouTube-каналі RJ War Room

Деталі: Видання пише, що слова Ху підтверджують повідомлення від 2023 року, що натякають на угоду між Тайванем і Україною в галузі протиповітряної оборони, укладену за посередництва США. 

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Тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також пускові установки і радари до них доповнюють комплекси HAWK, передані Україні США та Іспанією.

Загалом Україна може розгорнути до 15 батарей HAWK виробництва компанії Raytheon, кожна з яких матиме щонайменше шість пускових установок з трьома ракетами і відповідні радари. 

Дослівно: "Українські військово-повітряні сили вступили у війну в лютому 2022 року, маючи на озброєнні близько 50 батарей ЗРК С-300 та інших колишніх радянських моделей - і з тих пір замінили багато радянських батарей, що залишилися, на більш сучасні західні системи, в тому числі американські "Патріоти".

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Якщо припустити, що загальна структура українських ППО залишилася приблизно такою ж, як і раніше, після вирахування бойових втрат і додавання подарованого обладнання, то HAWK можуть складати майже третину сил. Тайвань не є активним прихильником військових зусиль України, але його підтримка є значною".

Деталі: Forbes підкреслив, що системі HAWK більше 60 років. Але вона проста, надійна, високомобільна на буксируваних пускових установках, легко модернізується і чудово працює проти повільних безпілотників, крилатих ракет і пілотованих літаків. Крім того, ракета HAWK сумісна з іншою, більш сучасною системою протиповітряної оборони, яку використовує Україна: NASAMS.

За повідомленнями, ще влітку 2023 року американські чиновники вели переговори зі своїми тайванськими колегами про викуп у Тайбея близько десятка батарей HAWK - загалом близько сотні пускових установок - які тайванські збройні сили почали виводити з озброєння ще у 2015 році і змінювати системами місцевої розробки та імпортованими ЗРК NASAMS.

На той час велика партія HAWK обіцяла допомогти Україні вирішити кризу, що насувалася: неминуче вичерпання запасів ракет для колишніх радянських ЗРК С-300 і ЗРК "Бук". 

Видання зазначає, що з того часу Україна диверсифікувала свою мережу протиповітряної оборони, інтегрувавши широкий спектр іноземних ракет, пускових установок і радарів.

Дослівно: "Ця диверсифікація є ключовою. Чим більше різних зенітно-ракетних комплексів використовує Україна, тим більше різних запасів ракет і виробничих ліній вона може задіяти для оснащення цих комплексів запасними ракетами під час майже щоденних нальотів російських ракет і безпілотників. Десятки країн експлуатують або експлуатували батареї HAWK. Україна повинна мати можливість отримати сотні ракет, з прямою участю США або без неї.

HAWK не належить до того ж класу, що й найкращий український ЗРК "Патріот", який має дальність дії до 100 миль з бортовою радіолокаційною станцією. Ракета HAWK має дальність польоту лише близько 30 миль.

Основним недоліком системи HAWK є те, що її радар чутливий до перешкод. Могло б допомогти, якби Україна інтегрувала старі ракети і пускові установки з більш досконалим радаром системи NASAMS".

ППОТайвань
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