Forbes: Почти треть сил ПВО Украины составляют ЗРК HAWK, которые передал Тайвань

Тайвань передал свои избыточные батареи зенитно-ракетных комплексов HAWK Воздушным силам ВСУ. Forbes предполагает, что комплексы HAWK могут составлять почти треть сил ПВО Украины.

Источник: Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху на YouTube-канале RJ War Room

Детали: Издание пишет, что слова Ху подтверждают сообщения от 2023 года, намекающие на соглашение между Тайванем и Украиной в области противовоздушной обороны, заключенное при посредничестве США.

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Тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также пусковые установки и радары к ним дополняют комплексы HAWK, переданные Украине США и Испанией.

В целом Украина может развернуть до 15 батарей HAWK производства компании Raytheon, каждая из которых будет иметь не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и соответствующие радары.

Дословно: "Украинские военно-воздушные силы вступили в войну в феврале 2022 года, имея на вооружении около 50 батарей ЗРК С-300 и других бывших советских моделей - и с тех пор заменили многие оставшиеся советские батареи на более современные западные системы, в том числе американские „Патриоты".

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Если предположить, что общая структура украинских ПВО осталась примерно такой же, как и раньше, после вычета боевых потерь и добавления подаренного оборудования, то HAWK могут составлять почти треть сил. Тайвань не является активным сторонником военных усилий Украины, но его поддержка значительна".

Детали: Forbes подчеркнул, что системе HAWK более 60 лет. Но она проста, надежна, высокомобильна на буксируемых пусковых установках, легко модернизируется и прекрасно работает против медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолетов. Кроме того, ракета HAWK совместима с другой, более современной системой противовоздушной обороны, которую использует Украина: NASAMS.

По сообщениям, еще летом 2023 года американские чиновники вели переговоры со своими тайваньскими коллегами о выкупе у Тайбэя около десятка батарей HAWK - всего около сотни пусковых установок - которые тайваньские вооруженные силы начали выводить с вооружения еще в 2015 году и заменять системами местной разработки и импортируемыми ЗРК NASAMS.

В то время большая партия HAWK обещала помочь Украине решить надвигающийся кризис: неизбежное исчерпание запасов ракет для бывших советских ЗРК С-300 и ЗРК "Бук".

Издание отмечает, что с тех пор Украина диверсифицировала свою сеть противовоздушной обороны, интегрировав широкий спектр иностранных ракет, пусковых установок и радаров.

Дословно: "Эта диверсификация является ключевой. Чем больше различных зенитно-ракетных комплексов использует Украина, тем больше различных запасов ракет и производственных линий она может задействовать для оснащения этих комплексов запасными ракетами во время почти ежедневных налетов российских ракет и беспилотников. Десятки стран эксплуатируют или эксплуатировали батареи HAWK. Украина должна иметь возможность получить сотни ракет, с прямым участием США или без него.

HAWK не принадлежит к тому же классу, что и лучший украинский ЗРК "Патриот", который имеет дальность действия до 100 миль с бортовой радиолокационной станцией. Ракета HAWK имеет дальность полета лишь около 30 миль.

Основным недостатком системы HAWK является то, что ее радар чувствителен к помехам. Могло бы помочь, если бы Украина интегрировала старые ракеты и пусковые установки с более совершенным радаром системы NASAMS".