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Залужний: Британія могла би навчати студентів, щоб за 20 років в Україні була нова генерація чиновників

Іван Д'яконовСереда, 13 листопада 2024, 02:04
Залужний: Британія могла би навчати студентів, щоб за 20 років в Україні була нова генерація чиновників
Валерій Залужний. Фото: Getty Images

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловив думку, що Лондон міг би щорічно навчати щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні була нова генерація чиновників.

Джерело: Залужний на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій – це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента".

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Деталі: На думку Залужного, цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.

Посол також зауважив, що підтримка України з боку всіх політичних сил у британському парламенті залишається сильною. Залужний впевнений, що Україна не втрачає свої позиції у співпраці з Великою Британією.

"Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає", – констатував Залужний.

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ЗалужнийВелика БританіяУкраїна
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