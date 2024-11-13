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Залужный: Британия могла бы обучать студентов, чтобы через 20 лет в Украине была новая генерация чиновников

Иван ДьяконовСреда, 13 ноября 2024, 02:04
Залужный: Британия могла бы обучать студентов, чтобы через 20 лет в Украине была новая генерация чиновников
Валерий Залужный. Фото: Getty Images

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил мнение, что Лондон мог бы ежегодного обучать не менее 5-7 тысяч студентов для того, чтобы через 20 лет в Украине была новая генерация чиновников.

Источник: Залужный на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента".

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Детали: По мнению Залужного, этот проект будет иметь достаточно хорошую перспективу.

Посол также отметил, что поддержка Украины со стороны всех политических сил в британском парламенте остается сильной. Залужный уверен, что Украина не теряет свои позиции в сотрудничестве с Великобританией.

"Поверьте мне, ни одного, хотя бы намека на то, что мы можем потерять какие-то позиции в Великобритании, нет", – констатировал Залужный.

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ЗалужныйВеликобританияУкраина
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