У США звинуваченого у витоку секретних даних про війну в Україні засудили до 15 років в’язниці
Військовослужбовця Національної гвардії США Джека Тейшейру, звинуваченого в організації витоку секретних документів Пентагону і розголошення секретних військових документів про війну в Україні, 12 листопада засудили до 15 років позбавлення волі.
Джерело: AP
Деталі: У вівторок федеральний суддя засудив військовослужбовця Повітряної гвардії штату Массачусетс до 15 років ув’язнення за розголошення секретних військових документів про війну в Україні.
Дії підсудного, на думку прокурорів, поставили під загрозу національну безпеку країни, поставили під загрозу інших військовослужбовців і зіпсували відносини США з їхніми союзниками.
У березні Джек Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство. Це сталося майже через рік після його арешту.
В суді Тейшейра не відреагував на винесення вироку.