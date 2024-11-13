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У США звинуваченого у витоку секретних даних про війну в Україні засудили до 15 років в’язниці

Олена ІвашківСереда, 13 листопада 2024, 02:54
У США звинуваченого у витоку секретних даних про війну в Україні засудили до 15 років в’язниці
Джек Тейшейр, фото відкритих джерел

Військовослужбовця Національної гвардії США Джека Тейшейру, звинуваченого в організації витоку секретних документів Пентагону і розголошення секретних військових документів про війну в Україні, 12 листопада засудили до 15 років позбавлення волі.

Джерело: AP

Деталі: У вівторок федеральний суддя засудив військовослужбовця Повітряної гвардії штату Массачусетс до 15 років ув’язнення за розголошення секретних військових документів про війну в Україні. 

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Дії підсудного, на думку прокурорів, поставили під загрозу національну безпеку країни, поставили під загрозу інших військовослужбовців і зіпсували відносини США з їхніми союзниками.

У березні Джек Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство. Це сталося майже через рік після його арешту.

В суді Тейшейра не відреагував на винесення вироку.

СШАшпигунство
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