В США обвиняемого в утечке секретных данных о войне в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Военнослужащего Национальной гвардии США Джека Тейшейру, обвиняемого в организации утечки секретных документов Пентагона и разглашении секретных военных документов о войне в Украине, 12 ноября приговорили к 15 годам лишения свободы.

Источник: AP

Детали: Во вторник федеральный судья приговорил военнослужащего Воздушной гвардии штата Массачусетс к 15 годам заключения за разглашение секретных военных документов о войне в Украине.

Реклама:

Действия подсудимого, по мнению прокуроров, поставили под угрозу национальную безопасность страны, поставили под угрозу других военнослужащих и испортили отношения США с их союзниками.

В марте Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже. Это произошло почти через год после его ареста.

В суде Тейшейра не отреагировал на вынесение приговора.