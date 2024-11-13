В США обвиняемого в утечке секретных данных о войне в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы
Военнослужащего Национальной гвардии США Джека Тейшейру, обвиняемого в организации утечки секретных документов Пентагона и разглашении секретных военных документов о войне в Украине, 12 ноября приговорили к 15 годам лишения свободы.
Источник: AP
Детали: Во вторник федеральный судья приговорил военнослужащего Воздушной гвардии штата Массачусетс к 15 годам заключения за разглашение секретных военных документов о войне в Украине.
Действия подсудимого, по мнению прокуроров, поставили под угрозу национальную безопасность страны, поставили под угрозу других военнослужащих и испортили отношения США с их союзниками.
В марте Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже. Это произошло почти через год после его ареста.
В суде Тейшейра не отреагировал на вынесение приговора.