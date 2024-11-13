Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії 2024 року за роман "Orbital"
Британська письменниця Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії 2024 року за роман "Orbital".
Джерело: Guardian, The Man Booker Prize
Деталі: У Лондоні оголосили переможця однієї з головних літературних нагород світу – Букерівської премії. Лауреаткою стала британська письменниця Саманта Гарві зі своїм романом "Orbital".
Журі під головуванням художника та письменника Едмунда де Ваала одноголосно обрало роман переможцем. "Це твір, що відображає інтенсивну увагу Гарві до крихкості нашого світу", – зауважив де Ваал.
Опублікований у листопаді минулого року, "Orbital" став лідером продажів серед номінантів, із загальним тиражем 29 тисяч примірників у Великій Британії. Книга, де герої спостерігають за 16 світанками та 16 заходами сонця, за словами рецензентів, є "витонченою медитацією про Землю, красу та людські прагнення".
Зі 136 сторінками роман став другою найкоротшою книгою, яка коли-небудь отримувала Букерівську премію. Він на чотири сторінки довший за "Оффшор" Пенелопи Фіцджеральд, яка перемогла у 1979 році.
На сайті премії повідомили, що це вперше за 55-річну історію Букера до короткого списку входять п’ять жінок і лише один чоловік.
Разом із Гарві до списку увійшли Рейчел Кушнер, Енн Майклз, Яель ван дер Вуден, Шарлотта Вуд і Джеймс Персіваль Еверетт, чия книга була головним конкурентом "Orbital".
Довідково: Букерівська премія (The Man Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій англомовного світу й світу загалом. Перше вручення відбулося 1969 року – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".
На Букерівську премію художньої літератури можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії.
У 2023 році лауреатом Букера за 2023 рік став 46-річний ірландський письменник Пол Лінч. Його відзначити за роман "Пісня пророка".