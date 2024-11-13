Британська письменниця Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії 2024 року за роман "Orbital".

Джерело: Guardian, The Man Booker Prize

Деталі: У Лондоні оголосили переможця однієї з головних літературних нагород світу – Букерівської премії. Лауреаткою стала британська письменниця Саманта Гарві зі своїм романом "Orbital".

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Журі під головуванням художника та письменника Едмунда де Ваала одноголосно обрало роман переможцем. "Це твір, що відображає інтенсивну увагу Гарві до крихкості нашого світу", – зауважив де Ваал.

Опублікований у листопаді минулого року, "Orbital" став лідером продажів серед номінантів, із загальним тиражем 29 тисяч примірників у Великій Британії. Книга, де герої спостерігають за 16 світанками та 16 заходами сонця, за словами рецензентів, є "витонченою медитацією про Землю, красу та людські прагнення".

Зі 136 сторінками роман став другою найкоротшою книгою, яка коли-небудь отримувала Букерівську премію. Він на чотири сторінки довший за "Оффшор" Пенелопи Фіцджеральд, яка перемогла у 1979 році.

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На сайті премії повідомили, що це вперше за 55-річну історію Букера до короткого списку входять п’ять жінок і лише один чоловік.

Разом із Гарві до списку увійшли Рейчел Кушнер, Енн Майклз, Яель ван дер Вуден, Шарлотта Вуд і Джеймс Персіваль Еверетт, чия книга була головним конкурентом "Orbital".

Довідково: Букерівська премія (The Man Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій англомовного світу й світу загалом. Перше вручення відбулося 1969 року – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

На Букерівську премію художньої літератури можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії.

У 2023 році лауреатом Букера за 2023 рік став 46-річний ірландський письменник Пол Лінч. Його відзначити за роман "Пісня пророка".





