Британская писательница Саманта Харви стала лауреатом Букеровской премии 2024 года за роман "Orbital".

Источник: Guardian, The Man Booker Prize

Детали: В Лондоне объявили победителя одной из главных литературных наград мира – Букеровской премии. Лауреатом стала британская писательница Саманта Харви со своим романом "Orbital".

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Жюри под председательством художника и писателя Эдмунда де Ваала единогласно выбрало роман победителем. "Это произведение, отражающее интенсивное внимание Харви к хрупкости нашего мира", – отметил де Ваал.

Опубликованный в ноябре прошлого года, "Orbital" стал лидером продаж среди номинантов, с общим тиражом 29 тысяч экземпляров в Великобритании. Книга, где герои наблюдают за 16 рассветами и 16 закатами, по словам рецензентов, является "изящной медитацией о Земле, красоте и человеческих стремлениях".

Со 136 страницами роман стал второй самой короткой книгой, которая когда-либо получала Букеровскую премию. Он на четыре страницы длиннее "Оффшор" Пенелопы Фицджеральд, которая победила в 1979 году.

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На сайте премии сообщили, что это впервые за 55-летнюю историю Букера в короткий список входят пять женщин и только один мужчина.

Вместе с Харви в список вошли Рэйчел Кушнер, Энн Майклз, Яэль ван дер Вуден, Шарлотта Вуд и Джеймс Персиваль Эверетт, чья книга была главным конкурентом "Orbital".

Справочно: Букеровская премия (The Man Booker Prize) - одна из самых престижных литературных премий англоязычного мира и мира в целом. Первое вручение состоялось в 1969 году – премию тогда получил Перси Говард Ньюби за произведение "За это придется ответить".

На Букеровскую премию художественной литературы могут претендовать произведения писателей любой национальности, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании или Ирландии.

В 2023 году лауреатом Букера за 2023 год стал 46-летний ирландский писатель Пол Линч. Его отметили за роман "Песнь пророка".