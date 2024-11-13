З обіцяного США передали Україні 83% боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

З моменту ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні 2024 року США поставили в Україну 83% від обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей.

Джерело: речник Пентагону Пет Райдер

Пряма мова: "Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS – ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру".

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Деталі: За словами речника, Пентагон доставляє озброєння зі складів США протягом кількох днів або тижнів. Якщо якесь обладнання потребує ремонту, його оперативно відновлюють і відправляють в Україну.

Райдер каже, що з квітня США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

Пряма мова: "Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО".

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Деталі: Речник Пентагону уточнив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад 9 млрд дол. Зокрема, 7,1 млрд дол. доступні за програмою PDA, а ще 2,2 млрд дол. – за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння у виробників.

"Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею", – сказав Райдер.

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