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Из обещанного США передали Украине 83% боеприпасов и 67% средств ПВО - Пентагон

Иван ДьяконовСреда, 13 ноября 2024, 06:24
Из обещанного США передали Украине 83% боеприпасов и 67% средств ПВО - Пентагон
Пэт Райдер. Фото: Getty Images

С момента принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США поставили в Украину 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей.

Источник: представитель Пентагона Пэт Райдер

Прямая речь: "От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS – ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра".

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Детали: По словам представителя, Пентагон доставляет вооружение со складов США в течение нескольких дней или недель. Если какое-то оборудование требует ремонта, его оперативно восстанавливают и отправляют в Украину.

Райдер говорит, что с апреля США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.

Прямая речь: "Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО".

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Детали: Представитель Пентагона уточнил, что по состоянию на 12 ноября США имеют возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на 9 млрд долл. В частности, 7,1 млрд долл. доступны по программе PDA, а еще 2,2 млрд долл. – по программе USAI, которая предусматривает заказ вооружения у производителей.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", – сказал Райдер.

Предыстория:

  • 9 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что США планируют отправить Украине более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.
  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года –  использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.
  • В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

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