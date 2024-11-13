Из обещанного США передали Украине 83% боеприпасов и 67% средств ПВО - Пентагон
С момента принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США поставили в Украину 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей.
Источник: представитель Пентагона Пэт Райдер
Прямая речь: "От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS – ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра".
Детали: По словам представителя, Пентагон доставляет вооружение со складов США в течение нескольких дней или недель. Если какое-то оборудование требует ремонта, его оперативно восстанавливают и отправляют в Украину.
Райдер говорит, что с апреля США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.
Прямая речь: "Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО".
Детали: Представитель Пентагона уточнил, что по состоянию на 12 ноября США имеют возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на 9 млрд долл. В частности, 7,1 млрд долл. доступны по программе PDA, а еще 2,2 млрд долл. – по программе USAI, которая предусматривает заказ вооружения у производителей.
"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", – сказал Райдер.
Предыстория:
- 9 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что США планируют отправить Украине более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года – использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.
- В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.