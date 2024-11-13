1 770 окупантів, 56 артсистем, 49 ББМ і 24 танки – втрати РФ за добу
Середа, 13 листопада 2024, 08:00
Сили оброни за минулу добу знешкодили 1 770 російських загарбників та майже 300 одиниць ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 714 380 (+1 770) осіб,
- танків – 9 300 (+24) од,
- бойових броньованих машин – 18 896 (+49) од,
- артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
- РСЗВ – 1 249 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61) од,
- крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
- спеціальної техніки – 3 629 (+3) од.
Дані уточнюються.