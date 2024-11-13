Міноборони тестує нові зразки спеціального і маскувального костюмів
Міністерство оборони повідомило про початок випробувань нових зразків зимової шапки, спеціального і маскувального костюмів для військовослужбовців ЗСУ.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу"
Деталі: Зазначається, що йдеться про:
- костюм маскувальний (Тип 2);
- шапку зимову;
- костюм спеціальний зимовий.
Також в МОУ додали, що випробування мають оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.