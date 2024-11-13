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Міноборони тестує нові зразки спеціального і маскувального костюмів

Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 12:43
Міноборони тестує нові зразки спеціального і маскувального костюмів
фото: МОУ

Міністерство оборони повідомило про початок випробувань нових зразків зимової шапки, спеціального і маскувального костюмів для військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу"

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Деталі: Зазначається, що йдеться про:

  • костюм маскувальний (Тип 2);
  • шапку зимову;
  • костюм спеціальний зимовий.

Також в МОУ додали, що випробування мають оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.

Міноборони
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