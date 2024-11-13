Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Минобороны тестирует новые образцы специального и маскировочного костюмов

Анастасия ПроцСреда, 13 ноября 2024, 12:43
Минобороны тестирует новые образцы специального и маскировочного костюмов
фото: МОУ

Министерство обороны сообщило о начале испытаний новых образцов зимней шапки, специального и маскировочного костюмов для военнослужащих ВСУ.

Источник: Минобороны

Дословно: "Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу"

Реклама:

Детали: Отмечается, что речь идет о:

  • костюм маскировочный (Тип 2);
  • шапку зимнюю;
  • костюм специальный зимний зимний.

Также в МОУ добавили, что испытания должны оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ.

Минобороны
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Минобороны
ГБР: Экс-чиновник Минобороны "списал" почти 94 миллиона гривен пени Гринкевичам
100 тысяч украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через Резерв+
Мария Берлинская: Лучший сценарий – стать в оборону и построить 40 километров заминированной полосы по линии фронта
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: