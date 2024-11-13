Минобороны тестирует новые образцы специального и маскировочного костюмов

Министерство обороны сообщило о начале испытаний новых образцов зимней шапки, специального и маскировочного костюмов для военнослужащих ВСУ.

Источник: Минобороны

Дословно: "Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу"

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Детали: Отмечается, что речь идет о:

костюм маскировочный (Тип 2);

шапку зимнюю;

костюм специальный зимний зимний.

Также в МОУ добавили, что испытания должны оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ.