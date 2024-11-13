Минобороны тестирует новые образцы специального и маскировочного костюмов
Министерство обороны сообщило о начале испытаний новых образцов зимней шапки, специального и маскировочного костюмов для военнослужащих ВСУ.
Источник: Минобороны
Дословно: "Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу"
Детали: Отмечается, что речь идет о:
- костюм маскировочный (Тип 2);
- шапку зимнюю;
- костюм специальный зимний зимний.
Также в МОУ добавили, что испытания должны оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ.