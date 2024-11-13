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У четвер по Україні пройде мокрий сніг

Олександр ШумілінСереда, 13 листопада 2024, 12:52
У четвер по Україні пройде мокрий сніг
Фото ілюстративне

У четвер 14 листопада у південній частині України очікується невеликий дощ, а на решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі та вранці по Україні місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

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У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в четвер невеликий мокрий сніг, удень із дощем. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 14 листопада в Києві було зафіксовано 2010 року, вона становила 21,7° тепла, найнижчу вночі - 14,1° нижче нуля 1908 року.

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