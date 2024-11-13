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В четверг по Украине пройдет мокрый снег в четверг по всей Украине

Александр ШумилинСреда, 13 ноября 2024, 12:52
В четверг по Украине пройдет мокрый снег в четверг по всей Украине
Фото иллюстративное

В четверг 14 ноября в южной части Украины ожидается небольшой дождь, а на остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью и утром по Украине местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

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В западных областях на дорогах местами гололедица.

В Киеве в четверг небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 14 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году, она составляла 21,7° тепла, самая низкая ночью - 14,1° ниже нуля в 1908 году.

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Киев | 20 ноября
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