Стали відомі учасники премії УП 100

Вже 20 листопада відбудеться щорічна премія УП 100, в рамках якої ми нагороджуємо сотню лідерів у категоріях: захисники, бізнес, суспільство, державне управління, культура і спорт. Нагородження відбудеться у форматі відомих YouTube-проєктів "Української правди", а гостями ведучих стануть лідери з рейтингу УП 100.

Гасло цьогорічної премії – "Поза межами можливого". Цей лейтмотив якнайкраще описує внесок кожного переможця УП 100, адже вони є справжніми лідерами, які продовжують чинити опір в найжорстокіший війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими.

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER. Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, TERWIN, NEPOBORNA, Моршинська та COLOR CONCEPT.

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Ведучі церемонії – Михайло Ткач і Тетяна Даниленко.

Оголошувати переможців категорії "Захисники" будуть Федір Попадюк і Євген Будерацький у форматі подкасту "Кляті питання". Їхніми гостями на сцені стануть командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес і командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92 ОШБ Юрій Федоренко.

Гостею проєкту "Вечір Середи" Софії Середи стане керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук.

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До Романа Романюка і Романа Кравця в рамках "УП 2" долучиться таємний гість, ім’я якого ви дізнаєтесь безпосередньо під час оголошення переможців категорії "Державне управління".

Журналісти "Економічної правди" Дана Гордійчук, та Ярослав Винокуров проведуть "Хроніки економіки" з засновницею Horizon Capital Оленою Кошарною.

До УП.Чат з Севгіль Мусаєвою цього вечора долучаться олімпійський чемпіон Жан Беленюк, бойова медикиня Олена Риж і гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Також на УП 100 відбудуться виступи колективів Schmalgauzen і Курган&Агрегат.

Половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі".

Квитки на подію можна придбати за посиланням.