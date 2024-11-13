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Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Стали відомі учасники премії УП 100

"Українська правда"Середа, 13 листопада 2024, 13:43
Стали відомі учасники премії УП 100
Фото: УП

Вже 20 листопада відбудеться щорічна премія УП 100, в рамках якої ми нагороджуємо сотню лідерів у категоріях: захисники, бізнес, суспільство, державне управління, культура і спорт. Нагородження відбудеться у форматі відомих YouTube-проєктів "Української правди", а гостями ведучих стануть лідери з рейтингу УП 100. 

Гасло цьогорічної премії"Поза межами можливого". Цей лейтмотив якнайкраще описує внесок кожного переможця УП 100, адже вони є справжніми лідерами, які продовжують чинити опір в найжорстокіший війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими.

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER. Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, TERWIN, NEPOBORNA, Моршинська та COLOR CONCEPT.

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Ведучі церемонії – Михайло Ткач і Тетяна Даниленко. 

Оголошувати переможців категорії "Захисники" будуть Федір Попадюк і Євген Будерацький у форматі подкасту "Кляті питання".  Їхніми  гостями на сцені стануть командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес і командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92 ОШБ Юрій Федоренко. 

Гостею проєкту "Вечір Середи" Софії Середи стане керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук. 

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До Романа Романюка і Романа Кравця в рамках "УП 2" долучиться таємний гість, ім’я якого ви дізнаєтесь безпосередньо під час оголошення переможців категорії "Державне управління". 

Журналісти "Економічної правди" Дана Гордійчук, та Ярослав Винокуров проведуть "Хроніки економіки" з  засновницею Horizon Capital Оленою Кошарною.

До УП.Чат з Севгіль Мусаєвою цього вечора долучаться олімпійський чемпіон Жан Беленюк, бойова медикиня Олена Риж і гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Також на УП 100 відбудуться виступи колективів Schmalgauzen і Курган&Агрегат. 

Половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі".

Квитки на подію можна придбати за посиланням.

УП 100рейтинг
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УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
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