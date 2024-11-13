Стали известны участники премии УП 100

Уже 20 ноября состоится ежегодная премия УП 100, в рамках которой мы награждаем сотню лидеров в категориях: защитники, бизнес, общество, государственное управление, культура и спорт. Награждение состоится в формате известных YouTube-проектов "Украинской правды", а гостями ведущих станут лидеры из рейтинга УП 100.

Лозунг нынешней премии - "За пределами возможного". Этот лейтмотив как нельзя лучше описывает вклад каждого победителя УП 100, ведь они являются настоящими лидерами, которые продолжают сопротивляться в жесточайшей войне 21 века ценой сверхусилий, самопожертвования и делая невозможные вещи возможными.

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER. Мероприятие также поддержали компании Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN, NEPOBORNA, Моршинська и COLOR CONCEPT.

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Ведущие церемонии - Михаил Ткач и Татьяна Даниленко.

Объявлять победителей категории "Защитники" будут Федор Попадюк и Евгений Будерацкий в формате подкаста "Клятые вопросы". Их гостями на сцене станут командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес и командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92 ОШБ Юрий Федоренко.

Гостьей проекта "Вечер Среды" Софии Середы станет руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук.

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К Роману Романюку и Роману Кравцу в рамках "УП 2" присоединится тайный гость, имя которого вы узнаете непосредственно во время объявления победителей категории "Государственное управление".

Журналисты "Экономической правды" Дана Гордейчук, и Ярослав Винокуров проведут "Хроники экономики" с основательницей Horizon Capital Еленой Кошарной.

К УП.Чат с Севгиль Мусаевой в этот вечер присоединятся олимпийский чемпион Жан Беленюк, боевой медик Елена Рыж и гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

Также на УП 100 состоятся выступления коллективов Schmalgauzen и Курган&Агрегат.

Половина стоимости от продажи билетов пойдет на помощь бригаде "Хартия" и батальону "Волки Да Винчи".

Билеты на событие можно приобрести по ссылке.