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Прикордонники програли апеляцію в ЄС за право на бренд з висловом "русскій воєнний корабль"

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 13:44
Прикордонники програли апеляцію в ЄС за право на бренд з висловом русскій воєнний корабль
Фото: Укрпошта

Суд ЄС не підтримав вимогу Державної прикордонної служби зареєструвати вислів "Русскій воєнний корабль, іди на…" як офіційний товарний знак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк

Деталі: За його словами, ДПСУ програла апеляцію в суді ЄС щодо реєстрації торгової марки в ЄС знаменитої фрази "Русскій воєнний корабль, іди…".

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Фото: Укрпошта

Як відзначив Джозвяк, відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відмовилося зареєструвати таку торговельну марку в 2023 році.

Як писало видання Politico, команда юристів від імені ДПСУ намагалася переконати EUIPO зареєструвати послання українського прикордонника для російського корабля як торгову марку. 

Водночас, на думку європейських правоохоронців у сфері інтелектуальної власності, вислів не відповідає вимогам для того, щоб стати торговою маркою.

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Адвокати вперше подали заявку на торговельну марку 16 березня 2022 року від імені солдата, який вперше вимовив цю фразу, тоді EUIPO заявило, що слоган буде сприйматися як такий, що "суперечить загальноприйнятим принципам моралі".

Щоб обійти звинувачення у спекуляції на війні та з міркувань безпеки, пов'язаних із розголошенням імені солдата, адвокати подали повторну заяву вже від імені ДПСУ, але відомство знову відхилило заявку.

Юристи подали апеляцію в лютому 2023 року, але EUIPO відхилило її в грудні минулого року, стверджуючи, що фраза не має "розрізняльної здатності".

У лютому 2024 року адвокати знову подали апеляцію на відмову.

У січні 2023 року писали, що фразою 2022 року в Литві визнали звернення українських захисників острова Зміїний.

Також на початку січня 2023 року американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час також обрали фразою року послання для російського корабля.

судПрикордонна служба
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