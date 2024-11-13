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Пограничники проиграли апелляцию в ЕС за право на бренд с выражением "русский военный корабль"

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 13 ноября 2024, 13:44
Пограничники проиграли апелляцию в ЕС за право на бренд с выражением русский военный корабль
Фото: Укрпочта

Суд ЕС не поддержал требование Государственной пограничной службы зарегистрировать выражение "Русский военный корабль, иди на..." как официальный товарный знак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора „Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк

Детали: ГПСУ проиграла апелляцию в суде ЕС по регистрации торговой марки в ЕС знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди...".

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Фото: Укрпочта

Отмечается, что ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) отказалось зарегистрировать такую торговую марку в 2023 году.

"EUIPO отказало в регистрации на основании того, что знак является политическим лозунгом, лишенным какой-либо различительной способности для товаров и услуг, о которых идет речь", – говорится в решении.

Как писало издание Politico, команда юристов от имени ГПСУ пыталась убедить EUIPO зарегистрировать послание украинского пограничника для российского корабля как торговую марку.

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В то же время, по мнению европейских правоохранителей в сфере интеллектуальной собственности, выражение не соответствует требованиям для того, чтобы стать торговой маркой.

Адвокаты впервые подали заявку на торговую марку 16 марта 2022 года от имени солдата, который впервые произнес эту фразу, тогда EUIPO заявило, что слоган будет восприниматься как "противоречащий общепринятым принципам морали".

Чтобы обойти обвинения в спекуляции на войне и из соображений безопасности, связанных с разглашением имени солдата, адвокаты подали повторное заявление уже от имени ГПСУ, но ведомство снова отклонило заявку.

Юристы подали апелляцию в феврале 2023 года, но EUIPO отклонило ее в декабре прошлого года, утверждая, что фраза не имеет "различительной способности".

В феврале 2024 года адвокаты снова подали апелляцию на отказ.

В январе 2023 года писали, что фразой 2022 года в Литве признали обращение украинских защитников острова Змеиный.

Также в начале января 2023 года американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время также выбрали фразой года послание для российского корабля.

судПограничная служба
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