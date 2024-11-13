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Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 15:27
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Роб Бауер. фото: Getty Images

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї стримує західні країни від залучення власних військ для допомоги Україні у війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Бауера 

Деталі: Бауера запитали, чи не настав час розширити допомогу Україні, з натяком на фізичну присутність певних сил західних союзників. 

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"Воювати в Афганістані – це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?", – зазначив адмірал. 

Він продовжив, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго, проте на початку лідери дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля. 

"Завжди легко озиратися і казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… 

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Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми би вже були в Україні, щоб витурити їх звідти. Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан", – сказав Роб Бауер. 

Нагадаємо, Бауер завершує роботу на своїй посаді, його замінить італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Навесні цього року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзникам не варто виключати можливість введення західних військ в Україну, щоб створити для Росії "стратегічну невизначеність". 

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