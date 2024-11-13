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Росія може створити енергетичну кризу в Молдові, звинувативши у цьому Україну – подкаст

Середа, 13 листопада 2024, 17:59
Росія може створити енергетичну кризу в Молдові, звинувативши у цьому Україну – подкаст

Росія може використати припинення транзиту газу через Україну задля проведення чергової гібридної операції у Молдові.

Джерело: Подкаст "(не)Безпечна країна", Джорж Скутару, засновник і виконавчий директор аналітичного центру New Strategy Center, колишній радник президента Румунії з питань національної безпеки

Деталі: За словами Скутару, серйозна енергетична криза в Молдові може розпочатися на початку наступного року, після того, як транзитна угода між Росією та Україною завершиться 31 грудня. На думку Скутару, росіяни звинуватять Україну у цій ситуації і одночасно будуть постачати газ до Придністров'я.

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Пряма мова: "Я знаю, що влада Молдови і "Молдовагазу" вели певні перемовини з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі, але безрезультатно. На сьогодні "Газпром" не зарезервував для Молдови жодних транзитних обсягів газу.  Треба розуміти, що у нас є тільки два варіанти. Або транспортувати газ через Туреччину, Болгарію, Румунію, Україну і Придністров'я до Трансбалканського коридору. Або отримувати газ таким самим чином, але в межах контракту між "Молдовагазом" і "Газпромом".

Деталі: На думку Джорджа Скутару, Росія неодмінно використає обмежену кількість шляхів забезпечення газом та залежність енергосистеми Молдови від російських енергоносіїв, як частину гібридної війни.

Про референдум та президентські вибори в Молдові, які вже пройшли та парламентські вибори, які відбудуться в наступному році, про можливі сценарії впливу Росії в регіоні, про США та імовірну політику Трампа на посаді президента, а також про майбутні вибори в Румунії та позицію щодо підтримки України – в новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" з його незмінною ведучою Аліною Фроловою.

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