Россия может создать энергетический кризис в Молдове, обвинив в этом Украину – подкаст

Россия может использовать прекращение транзита газа через Украину для очередной гибридной операции в Молдове.

Источник: Подкаст "(не)Безпечна країна", Джордж Скутару, основатель и исполнительный директор аналитического центра New Strategy Center, бывший советник президента Румынии по вопросам национальной безопасности

Детали: По словам Скутару, серьезный энергетический кризис в Молдове может начаться в начале следующего года, после того как транзитное соглашение между Россией и Украиной завершится 31 декабря. По мнению Скутару, россияне обвинят Украину в этой ситуации и одновременно будут поставлять газ в Приднестровье.

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Прямая речь: "Я знаю, что власти Молдовы и "Молдовагаз" вели определенные переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге, но безрезультатно. На сегодняшний день "Газпром" не зарезервировал для Молдовы никаких транзитных объемов газа. Надо понимать, что у нас есть только два варианта. Или транспортировать газ через Турцию, Болгарию, Румынию, Украину и Приднестровье в Трансбалканский коридор. Или получать газ таким же образом, но в рамках контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом", - объяснил эксперт.

Детали: По мнению Джорджа Скутару, Россия обязательно использует ограниченное количество путей обеспечения газом и зависимость энергосистемы Молдовы от российских энергоносителей, как часть гибридной войны.

О прошедших референдуме и президентских выборах в Молдавии и парламентских выборах, которые пройдут в следующем году, о возможных сценариях влияния России в регионе, о США и вероятной политике Трампа на посту президента, а также о предстоящих выборах в Румынии и позиции касательно поддержки Украины – в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" с его ведущей Алиной Фроловой.