Президент Польщі втратив частину пальця: у Дуди пояснили, що сталося
Президент Польщі Анджей Дуда потребував операції після травми, в результаті чого втратив кінчик пальця.
Джерело: державний секретар канцелярії Войцех Коларський в етері RMF FM, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами представника Дуди, той травмував праву руку "в приватний час", а не під час виконання обов'язків глави держави.
"Потрібна була невелика операція", – повідомив він.
Коларський, однак, не захотів говорити про деталі поранення, оскільки, як він підкреслив, "це сталося в приватний час, під час домашніх справ".
Ще на початку жовтня Анджей Дуда з’явився на публіці з бандажем, накладеним на два пальці правої руки, а в останні дні численні польські ЗМІ звернули увагу, що середній палець цієї руки в Дуди набряк і здається коротшим за інші.
Деякі видання стверджували, що президент міг травмуватись під час ремонту в новій квартирі, бо любить працювати своїми руками.
Нагадаємо: Час від часу стає відомо про травми лідерів інших держав.
Приміром, наприкінці вересня латвійський президент Едгарс Рінкевичс поділився в соцмережах фотографією із загіпсованою правою рукою.
А президент Австрії Александер ван дер Беллен нещодавно переніс операцію на хребті.