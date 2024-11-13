Президент Польщі втратив частину пальця: у Дуди пояснили, що сталося

Президент Польщі Анджей Дуда потребував операції після травми, в результаті чого втратив кінчик пальця.

Джерело: державний секретар канцелярії Войцех Коларський в етері RMF FM, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Дуди, той травмував праву руку "в приватний час", а не під час виконання обов'язків глави держави.

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"Потрібна була невелика операція", – повідомив він.

Коларський, однак, не захотів говорити про деталі поранення, оскільки, як він підкреслив, "це сталося в приватний час, під час домашніх справ".

Ще на початку жовтня Анджей Дуда з’явився на публіці з бандажем, накладеним на два пальці правої руки, а в останні дні численні польські ЗМІ звернули увагу, що середній палець цієї руки в Дуди набряк і здається коротшим за інші.

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Деякі видання стверджували, що президент міг травмуватись під час ремонту в новій квартирі, бо любить працювати своїми руками.

Нагадаємо: Час від часу стає відомо про травми лідерів інших держав.

Приміром, наприкінці вересня латвійський президент Едгарс Рінкевичс поділився в соцмережах фотографією із загіпсованою правою рукою.

А президент Австрії Александер ван дер Беллен нещодавно переніс операцію на хребті.