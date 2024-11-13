Президент Польши потерял часть пальца: у Дуды объяснили, что произошло

Президент Польши Анджей Дуда нуждался в операции после травмы, в результате чего потерял кончик пальца.

Источник: государственный секретарь канцелярии Войцех Коларский в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Дуды, тот травмировал правую руку "в личное время", а не во время исполнения обязанностей главы государства.

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"Нужна была небольшая операция", - сообщил он.

Коларский, однако, не захотел говорить о деталях травмы, поскольку, как он подчеркнул, "это произошло в личное время, во время домашних дел".

Еще в начале октября Анджей Дуда появился на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки, а в последние дни многочисленные польские СМИ обратили внимание, что средний палец этой руки у Дуды отек и выглядит короче остальных.

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Некоторые издания утверждали, что президент мог травмироваться во время ремонта в новой квартире, потому что любит работать руками.

Напомним: Время от времени становится известно о травмах лидеров других государств.

К примеру, в конце сентября латвийский президент Эдгарс Ринкевичс поделился в соцсетях фотографией с загипсованной правой рукой.

А президент Австрии Александер ван дер Беллен недавно перенес операцию на позвоночнике.