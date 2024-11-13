Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Опитування: Чверть українців вважає, що мобілізують занадто багато, ще чверть – думає навпаки

Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 18:44
Опитування: Чверть українців вважає, що мобілізують занадто багато, ще чверть – думає навпаки
Фото - Getty Images

Чверть українців вважає, що рівень мобілізації в Україні занадто високий, ще чверть навпаки вважає його недостатнім.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня 

Деталі: За даними опитування 26% громадян вважають рівень мобілізації в Україні занадто високим, 32% – оптимальним і 25% – недостатнім. Ще 17% людей було важко відповісти на це запитання.

Реклама:

Загалом з лютого 2024 року, кількість тих, хто вважає рівень мобілізації занадто високим зросла на 7%, а кількість тих, хто вважає його недостатнім навпаки зменшилась на 11%.

 
результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Результати дослідження представлені у п'яти вікових групах через значні відмінності у ставленні до мобілізації серед наймолодших респондентів. Зокрема, у віковій категорії 18-29 років кількість тих, хто рівень мобілізації називає зависоким становить 43%.

 
результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

РЕКЛАМА:

По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%

мобілізаціяопитування
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір

Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть

NYT: Байден дозволив Україні вдарити по Росії ракетами ATACMS

Графіки відключень світла у понеділок діятимуть по всій країні

Шольц пояснив дзвінок Путіну, однак визнав, що той не змінив свою позицію

Туск: Путіна ніхто не зупинить телефонними дзвінками

Усі новини...
мобілізація
Наркотики, тиск і обман – росЗМІ розповіли, як Міноборони РФ вербує росіян на війну
100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через Резерв+
Марія Берлінська: Найкращий сценарій – стати в оборону та побудувати 40 кілометрів замінованої смуги по лінії фронту 
Останні новини
00:51
Росіяни знову атакують ударними БпЛА з півночі
00:39
Ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сум: у місті зникло світло
00:30
В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку
23:52
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: 10 загиблих, пів сотні поранених
23:41
Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір
23:37
Що таке анемія та які її причини? Пояснює наука
23:33
спортОксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
23:10
На фронті понад 130 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб
22:51
Зеленський про ранкову атаку РФ: Це відповідь усім, хто хотів чогось досягти дзвінками
22:33
Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть
Усі новини...
Реклама:
Реклама: