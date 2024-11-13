Опитування: Чверть українців вважає, що мобілізують занадто багато, ще чверть – думає навпаки

Чверть українців вважає, що рівень мобілізації в Україні занадто високий, ще чверть навпаки вважає його недостатнім.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня

Деталі: За даними опитування 26% громадян вважають рівень мобілізації в Україні занадто високим, 32% – оптимальним і 25% – недостатнім. Ще 17% людей було важко відповісти на це запитання.

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Загалом з лютого 2024 року, кількість тих, хто вважає рівень мобілізації занадто високим зросла на 7%, а кількість тих, хто вважає його недостатнім навпаки зменшилась на 11%.

результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Результати дослідження представлені у п'яти вікових групах через значні відмінності у ставленні до мобілізації серед наймолодших респондентів. Зокрема, у віковій категорії 18-29 років кількість тих, хто рівень мобілізації називає зависоким становить 43%.

результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%