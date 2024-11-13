Опрос: Четверть украинцев считает, что мобилизуют слишком много, еще четверть – думает наоборот

Четверть украинцев считает, что уровень мобилизации в Украине слишком высокий, еще четверть наоборот считает его недостаточным.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного с 27 сентября по 1 октября

Детали: По данным опроса 26% граждан считают уровень мобилизации в Украине слишком высоким, 32% - оптимальным и 25% - недостаточным. Еще 17% людей затруднились ответить на этот вопрос.

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Всего с февраля 2024 года, количество тех, кто считает уровень мобилизации слишком высоким выросло на 7%, а количество тех, кто считает его недостаточным наоборот уменьшилось на 11%.

результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Результаты исследования представлены в пяти возрастных группах из-за значительных различий в отношении к мобилизации среди молодых респондентов. В частности, в возрастной категории 18-29 лет количество тех, кто уровень мобилизации называет слишком высоким составляет 43%.

результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра и анализа социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

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По всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Метод опроса (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.