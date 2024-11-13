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"Яструб" і критик Ірану: ЗМІ дізналися, хто може стати спецпредставником Трампа щодо війни в Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 19:19
Яструб і критик Ірану: ЗМІ дізналися, хто може стати спецпредставником Трампа щодо війни в Україні
Брайан Гук. фото Getty Images

На посаду свого спецпредставника з питань переговорів для "завершення війни" Росії з Україною обраний президент Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука.

Джерело: видання ZN.UA з посиланням на неназвані джерела, "Європейська правда"

Деталі: 56-річний Браян Гук – юрист за освітою, який працював у республіканських адміністраціях Джорджа Буша-молодшого та Дональда Трампа в структурі Державного департаменту, а також був старшим радником кампанії Мітта Ромні з питань зовнішньої політики.

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В адміністрації Трампа Гук займався політикою стосовно Ірану – спершу як керівник міжвідомчої групи з координації санкцій, потім – як спецпредставник і старший радник держсекретаря Майка Помпео.

Гук підтримував жорстку політику стосовно Ірану – зокрема вихід із іранської ядерної угоди та операцію з ліквідації високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Публічно не повідомлялось про досвід цього американського дипломата стосовно України.

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За інформацією ЗМІ, Трамп призначив Браяна Гука відповідальним за передання повноважень у Державному департаменті.

Що передувало: Телеканал Fox News повідомив, що обраний президент США може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Трампвійнапереговори
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