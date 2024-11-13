"Ястреб, критик Ирана: СМИ узнали, кто может стать спецпредставителем Трампа по войне в Украине

На должность своего спецпредставителя по вопросам переговоров для "завершения войны" России с Украиной избранный президент Дональд Трамп может назначить кадрового дипломата Брайана Хука.

Источник: издание ZN.UA со ссылкой на неназванные источники, "Европейская правда"

Детали: 56-летний Брайан Хук - юрист по образованию, который работал в республиканских администрациях Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа в структуре Государственного департамента, а также был старшим советником кампании Митта Ромни по вопросам внешней политики.

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В администрации Трампа Хук занимался политикой в отношении Ирана – сначала как руководитель межведомственной группы по координации санкций, затем – как спецпредставитель и старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Хук поддерживал жесткую политику в отношении Ирана – в частности выход из иранской ядерной сделки и операцию по ликвидации высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Публично не сообщалось об опыте этого американского дипломата в отношении Украины.

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По информации СМИ, Трамп назначил Брайана Хука ответственным за передачу полномочий в Государственном департаменте.

Что предшествовало: Телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

Пока непонятно, какими будут полномочия этого спецпредставителя, но это назначение соответствует заявлениям Трампа "как можно быстрее" найти урегулирование войны в Украине.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.