Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США

На зустрічі з республіканцями Палати представників у Вашингтоні 13 листопада обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може знову брати участь у виборах на найвищу посаду, хоч це прямо заборонено Конституцією країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Деталі: В публічній частині виступу перед республіканцями Трамп "подякував усім" за хороший результат на президентських виборах та виборах до Конгресу.

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Коли пресу виводили із зали, Трамп пожартував: "Я підозрюю, що не буду балотуватися знову, якщо ви не зробите щось інше, якщо ви не скажете: він настільки хороший, що ми повинні щось придумати".

Нагадаємо, що за Конституцією США президенти можуть обиратись лише на два чотирирічні терміни – як поспіль, так і з перервами.

Зустріч Трампа з республіканцями відбулась до того, як обраний президент США прибув до Білого дому, де його прийняв Джо Байден для обговорення передачі влади.

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За останніми підрахунками, республіканець здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.