Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США
На зустрічі з республіканцями Палати представників у Вашингтоні 13 листопада обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може знову брати участь у виборах на найвищу посаду, хоч це прямо заборонено Конституцією країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News.
Деталі: В публічній частині виступу перед республіканцями Трамп "подякував усім" за хороший результат на президентських виборах та виборах до Конгресу.
Коли пресу виводили із зали, Трамп пожартував: "Я підозрюю, що не буду балотуватися знову, якщо ви не зробите щось інше, якщо ви не скажете: він настільки хороший, що ми повинні щось придумати".
Нагадаємо, що за Конституцією США президенти можуть обиратись лише на два чотирирічні терміни – як поспіль, так і з перервами.
Зустріч Трампа з республіканцями відбулась до того, як обраний президент США прибув до Білого дому, де його прийняв Джо Байден для обговорення передачі влади.
За останніми підрахунками, республіканець здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.