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Трамп уже "шутит" о третьем президентстве, которое запрещено Конституцией США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 20:33
Трамп уже шутит о третьем президентстве, которое запрещено Конституцией США
Дональд Трамп. фото Getty Images

На встрече с республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне 13 ноября избранный президент США Дональд Трамп предположил, что может снова участвовать в выборах на высший пост, хотя это прямо запрещено Конституцией страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Детали: В публичной части выступления перед республиканцами Трамп "поблагодарил всех" за хороший результат на президентских выборах и выборах в Конгресс.

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Когда прессу выводили из зала, Трамп пошутил: "Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если вы не сделаете что-то другое, если вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать".

Напомним, что по Конституции США президенты могут избираться только на два четырехлетних срока – как подряд, так и с перерывами.

Встреча Трампа с республиканцами состоялась до того, как избранный президент США прибыл в Белый дом, где его принял Джо Байден для обсуждения передачи власти.

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По последним подсчетам, республиканец получил голоса 312 выборщиков на президентских выборах 5 ноября при минимально необходимых 270.

ТрампСША
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