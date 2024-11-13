У ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

У колишньої лікарки Хмельницької МСЕК Алли Кіндзерської та її чоловіка журналісти знайшли майно, яке значно перевищує офіційні доходи.

Джерело: розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра"

Деталі: У власності чоловіка лікарки – Сергія Кіндзерського зареєстровані дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них стоїть елітний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився в Сергія у 2017 році. Станом на зараз такий коштував би від 115 тисяч доларів.

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Фото - hromadske

Також у Кіндзерського є Volkswagen Touareg 2023 року випуску за понад 80 тисяч доларів. Її чоловік купив у липні 2024.

Окрім того, біля одного з маєтків подружжя був запаркований Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску. Електромобіль коштує приблизно за 30 тисяч доларів. Офіційно авто перебуває у власності санаторію подружжя – "Лісової пісні".

У доньки Кіндзерських, Олени, є будинок закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 квадратних метрів. Також на неї оформлена квартира в елітному ЖК "Фонтан" у Хмельницькому.

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Фото - hromadske

У 2018 році лікарка придбала ще дві квартири історичному центрі Кам'янця-Подільського.

У 2023 році жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком на Закарпатті у селищі Чинадійово. Дарувала її місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. Утім на продаж маєтки схожого метражу тут виставляють від 110 тисяч доларів.

Ще один котедж Кіндзерської журналісти знайшли теж у Чинадійовому. На фасаді висить табличка: апартаменти здаються в оренду. Утім цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах, хоча будинок куплений ще три роки тому.

Фото - hromadske

Також відомо, що у 2019 році лікарка вклалася у будівництво в Хорватії.

Фото - hromadske

А в 2022 році родина Кіндзерських купила в курортному місті Медулін у Хорватії квартиру.

Відомо, що Кіндзерська все життя працює лікаркою в обласній лікарні, тогоріч її заробітня плата була 25,5 тисяч гривень на місяць. Також жінка працює на посаді лікарки в санаторії "Лісова пісня" поблизу Кам'янця-Подільського із зарплатнею 21 тисяча гривень.

Чоловік Алли працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області, минулого року заробляв 38 тисяч гривень на місяць.

Окрім цього останні 5 років отримував страхові виплати від свого ж відомства та пенсію, хоча пенсійного віку він ще не досяг. Загалом за минулий рік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соцпідтримки.

У коментарі hromadske він пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив 5 років тому, а пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму з військової служби.

Паралельно подружжя розвиває бізнес. Наприклад, санаторій "Лісова пісня", де Алла Кіндзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові (хоча декларує вона не дохід від цього бізнесу, а просто зарплату лікарки закладу). У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн гривень, з яких 13,5 млн — на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети.

Окрім цього журналісти дослідили, що Кіндзерська зберігає на рахунках у хорватських банках 27 тисяч євро (1,2 млн грн). Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 млн грн збережень.

В українських банках сім’я тримає ще понад пів мільйона гривень.

За словами Сергія Кіндзерського, усе майно його родини — це результат багаторічних заощаджень.