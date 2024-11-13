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У еще одного врача Хмельницкой МСЭК обнаружили 4 имения и миллионные сбережения

Татьяна ОлейникСреда, 13 ноября 2024, 21:02
У еще одного врача Хмельницкой МСЭК обнаружили 4 имения и миллионные сбережения
коллаж - hromadske

У бывшего врача Хмельницкой МСЭК Аллы Киндзерской и ее мужа журналисты нашли имущество, которое значительно превышает официальные доходы.

Источник: расследование hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра"

Детали: В собственности мужа врача - Сергея Киндзерского зарегистрированы два земельных участка в элитном районе возле Хмельницкого. На них стоит элитный дом площадью почти 300 квадратных метров. Он появился у Сергея в 2017 году. По состоянию на сейчас такой стоил бы от 115 тысяч долларов.

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Фото - hromadske

Также у Киндзерского есть Volkswagen Touareg 2023 года выпуска за более 80 тысяч долларов. Ее муж купил в июле 2024 года.

Кроме того, возле одного из имений супругов был запаркован Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска. Электромобиль стоит примерно 30 тысяч долларов. Официально авто находится в собственности санатория супругов - "Лесной песни".

У дочери Киндзерских, Елены, есть дом в закрытом коттеджном городке на выезде из Хмельницкого площадью 220 квадратных метров. Также на нее оформлена квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком.

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Фото - hromadske

В 2018 году врач приобрела еще две квартиры в историческом центре Каменца-Подольского.

В 2023 году женщина получила в дар земельный участок с имением на Закарпатье в поселке Чинадиево. Дарила ее местная жительница Наталья Мартын, которая занимается торговлей одеждой и обувью и живет в соседнем доме. В декларации земля с домом оценивается в 400 тысяч гривен. Впрочем, на продажу имения похожего метража здесь выставляют от 110 тысяч долларов.

Еще один коттедж Киндзерской журналисты нашли тоже в Чинадиево. На фасаде висит табличка: апартаменты сдаются в аренду. Впрочем, этого бизнеса нет ни в декларации, ни в реестрах, хотя дом куплен еще три года назад.

 
Фото - hromadske

Также известно, что в 2019 году врач вложилась в строительство в Хорватии.

 
Фото - hromadske

А в 2022 году семья Киндзерских купила в курортном городе Медулин в Хорватии квартиру.

Известно, что Киндзерская всю жизнь работает врачом в областной больнице, в прошлом году ее заработная плата была 25,5 тысяч гривен в месяц. Также женщина работает в должности врача в санатории "Лесная песня" вблизи Каменца-Подольского с зарплатой 21 тысяча гривен.

Муж Аллы работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области, в прошлом году зарабатывал 38 тысяч гривен в месяц.

Кроме этого последние 5 лет получал страховые выплаты от своего же ведомства и пенсию, хотя пенсионного возраста он еще не достиг. Всего за прошлый год государство выплатило ему всего 450 тысяч гривен соцподдержки.

В комментарии hromadske он пояснил, что страховые выплаты связаны с травмой из-за ДТП, в которое он попал 5 лет назад, а пенсию получает с 2014 года из-за бронхиальной астмы с военной службы.

Параллельно супруги развивают бизнес. Например, санаторий "Лесная песня", где Алла Киндзерская работает врачом, полностью принадлежит ей и мужу (хотя декларирует она не доход от этого бизнеса, а просто зарплату врача заведения). В 2023 году санаторий заработал 18,5 млн гривен, из которых 13,5 млн - на путевках, проданных государству. В этом году уже 100% дохода санатория обеспечили местные бюджеты.

Кроме этого журналисты исследовали, что Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках 27 тысяч евро (1,2 млн грн). Наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен. Вместе это более 15 млн грн сбережений.

В украинских банках семья держит еще более полумиллиона гривен.

По словам Сергея Киндзерского, все имущество его семьи - это результат многолетних сбережений.

Хмельницкийкоррупция
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