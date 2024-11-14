NYT: Через перемогу Трампа Україна ставить на перше місце гарантії безпеки, а не територію

Американське видання The New York Times пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територією, яку окупувала Росія в жодному мирному врегулюванні. Проте зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на "прискореному графіку переговорів", вона такого ж значення надає отриманню гарантій безпеки, як і тому, де може пройти лінія розмежування.

Джерело: NYT

Деталі: Як пише видання, оскільки українські сили постійно втрачають позиції на сході, два українські високопосадовці заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

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Пряма мова голови Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Романа Костенка: "Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого".

Деталі: Інший високопоставлений український чиновник говорив на умовах анонімності, щоб у делікатних темах більш відвертим: "Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки".

Костенко також зауважив, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу Росія отримала контроль над близько 20 відсотками української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.

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Дослівно: "Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею. У жовтні президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: "Усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам".

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