NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию
Американское издание The New York Times пишет, что украинские официальные лица месяцами заявляли, что не уступят территорию, которую оккупировала Россия ни в одном мирном урегулировании. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, она такого же значения придает получению гарантий безопасности, как и тому, где может пройти линия разграничения.
Источник: NYT
Детали: Как пишет издание, поскольку украинские силы постоянно теряют позиции на востоке, два украинских чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.
Прямая речь председателя Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Романа Костенко: "Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее".
Детали: Другой высокопоставленный украинский чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы в деликатных темах быть более откровенным: "Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".
Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией.
Дословно: "Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам".
Напомним:
- Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре назначить специального представителя, отвечающего за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.
- На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.
- Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.