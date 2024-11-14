NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию

Американское издание The New York Times пишет, что украинские официальные лица месяцами заявляли, что не уступят территорию, которую оккупировала Россия ни в одном мирном урегулировании. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, она такого же значения придает получению гарантий безопасности, как и тому, где может пройти линия разграничения.

Источник: NYT

Детали: Как пишет издание, поскольку украинские силы постоянно теряют позиции на востоке, два украинских чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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Прямая речь председателя Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Романа Костенко: "Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее".

Детали: Другой высокопоставленный украинский чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы в деликатных темах быть более откровенным: "Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией.

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Дословно: "Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам".

Напомним: