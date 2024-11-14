Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию

Алена ИвашкивЧетверг, 14 ноября 2024, 03:17
NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию
фото: Генштаб ВСУ

Американское издание The New York Times пишет, что украинские официальные лица месяцами заявляли, что не уступят территорию, которую оккупировала Россия ни в одном мирном урегулировании. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, она такого же значения придает получению гарантий безопасности, как и тому, где может пройти линия разграничения.

Источник: NYT

Детали: Как пишет издание, поскольку украинские силы постоянно теряют позиции на востоке, два украинских чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Реклама:

Прямая речь председателя Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Романа Костенко: "Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее".

Детали: Другой высокопоставленный украинский чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы в деликатных темах быть более откровенным: "Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам".

Напомним:

  • Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре назначить специального представителя, отвечающего за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.
  • На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.
  • Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

Трампвойнапереговоры
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют "мини-Таурусами" – СМИ

Эрдоган на саммите G20 предложит заморозить войну в Украине и отложить вступление в НАТО - СМИ

США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ

Волкер о разрешении на дальнобойные удары: отменено политическое решение, которого не должно было быть

ISW: зимой российские войска сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов

Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ

Все новости...
Трамп
Боррель: После избрания Трампа в США Евросоюз должен взять собственную судьбу в свои руки
Reuters: Команда Трампа составляет списки военных офицеров, которых уволят из Пентагона
Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"
Последние новости
10:44
В Киеве вылечили 200-летнюю шелковицу Шевченко, как завещал активист и воин Роман Ратушный
10:39
Apple рассматривает возможность выпустить фирменный смарттелевизор - Bloomberg
10:35
Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоят доллар и евро
10:33
фотоВ Словакии вышли на протест против правительства Фицо
10:16
фотоПьяный водитель BMW X6 въехал в остановку транспорта в Хмельницком: трое погибших
10:08
"Нам обещали, что Himars будут работать, как пулеметы". Что пошло не так в операции с высадкой на левом берегу Днепра
10:02
В Одесскую область постепенно возвращается свет – ОГА
09:58
теннисКиченок и Завацкая принесли Украине победу над Австрией на Кубке Билли Джин Кинг
09:46
Макрон не исключил, что согласится на разговор с Путиным
09:44
Во Франции на аукционе продадут артефакты Шарля де Голля: среди них – зашифрованные письма матери
Все новости...
Реклама:
Реклама: