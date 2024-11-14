ФБР викрило масштабну китайську кібершпигунську операцію проти американських урядовців – AP

Федеральне розслідування виявило широку кампанію кібершпигунства, яку здійснював китайський уряд для зламу американських комунікаційних мереж з метою викрадення інформації в осіб, пов’язаних з державною та політичною діяльністю.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання повідомляє, що ФБР та Федеральне агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури повідомили, що хакери, пов’язані з Пекіном, зламали мережі численних американських телекомунікаційних компаній.

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Хоча ФБР не називає конкретних жертв, більшість із них пов’язані з державною або політичною діяльністю.

Дослвно: "Крім того, хакери намагалися скопіювати певну інформацію, яка була "предметом запитів американських правоохоронних органів відповідно до судових рішень". ФБР припускає, що ці зусилля можуть бути спрямовані на компрометацію програм, які регулюються Законом про нагляд за іноземною розвідкою (FISA), що надає розвідувальним агентствам широкі можливості для спостереження за комунікаціями підозрюваних у зв’язках з іноземними державами".