ФБР раскрыло масштабную китайскую кибершпионскую операцию против американских чиновников – AP

Федеральное расследование выявило широкую кампанию кибершпионажа, которую осуществляло китайское правительство для взлома американских коммуникационных сетей с целью похищения информации у лиц, связанных с государственной и политической деятельностью.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание сообщает, что ФБР и Федеральное агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры сообщили, что хакеры, связанные с Пекином, взломали сети многочисленных американских телекоммуникационных компаний.

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Хотя ФБР не называет конкретных жертв, большинство из них связаны с государственной или политической деятельностью.

Дословно: "Кроме того, хакеры пытались скопировать определенную информацию, которая была "предметом запросов американских правоохранительных органов в соответствии с судебными решениями". ФБР предполагает, что эти усилия могут быть направлены на компрометацию программ, которые регулируются Законом о надзоре за иностранной разведкой (FISA), предоставляющим разведывательным агентствам широкие возможности для наблюдения за коммуникациями подозреваемых в связях с иностранными государствами".