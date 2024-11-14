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Біля Верховного суду Бразилії прогриміли вибухи: одна людина загинула

Іван Д'яконовЧетвер, 14 листопада 2024, 05:19
Біля Верховного суду Бразилії прогриміли вибухи: одна людина загинула
фото: AP

Ввечері 13 листопада два потужні вибухи біля будівлі Верховного суду в столиці Бразилії призвели до загибелі людини. Інцидент стався на площі Трьох Влад, де розташовані ключові урядові установи країни, зокрема Верховний суд, Конгрес і президентський палац.

Джерело: The Associated Press

Деталі: За інформацією видання, два вибухи прогриміли близько 19:30 за місцевим часом, незабаром після завершення робочого засідання суду. В результаті інциденту всі судді та персонал змогли безпечно покинути будівлю. 

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Місцеві пожежники підтвердили загибель однієї людини. Зі слів віце-губернатора федерального округу Бразилії Селіни Леан, поліція припускає, що загиблий міг бути причетний до інциденту.

"Це міг бути вовк-одинак, як і інші, яких ми бачили по всьому світу", – сказала Леан на прес-конференції. "Ми розглядаємо це як самогубство, оскільки була лише одна жертва. Але розслідування покаже, чи так це було насправді", – додала чиновниця.

Поліція оточила площу, заблокувала під’їзди та проводить ретельне обстеження території навколо палацу.

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Дослівно: "Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування інциденту, хоча мотиви наразі не розкриваються. У зв’язку з напруженістю навколо Верховного суду в останні роки, спричиненою погрозами з боку ультраправих груп і прихильників екс-президента Жаїра Болсонару, ймовірною мішенню інциденту міг стати саме суд".

Деталі: Раніше ще один вибух пролунав на парковці Конгресу Бразилії.  За словами представників поліції, вибух, ймовірно, пролунав з автомобіля. Хоча ніхто не постраждав, поліція вивчає можливий зв’язок обох інцидентів.

вибухБразилія
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