Возле Верховного суда Бразилии прогремели взрывы: один человек погиб

Вечером 13 ноября два мощных взрыва возле здания Верховного суда в столице Бразилии привели к гибели человека. Инцидент произошел на площади Трех Властей, где расположены ключевые правительственные учреждения страны, в частности Верховный суд, Конгресс и президентский дворец.

Источник: The Associated Press

Детали: По информации издания, два взрыва прогремели около 19:30 по местному времени, вскоре после завершения рабочего заседания суда. В результате инцидента все судьи и персонал смогли безопасно покинуть здание.

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Местные пожарные подтвердили гибель одного человека. По словам вице-губернатора федерального округа Бразилии Селины Леан, полиция предполагает, что погибший мог быть причастен к инциденту.

"Это мог быть волк-одиночка, как и другие, которых мы видели по всему миру", – сказала Леан на пресс-конференции. "Мы рассматриваем это как самоубийство, поскольку была только одна жертва. Но расследование покажет, так ли это было на самом деле", – добавила чиновница.

Полиция оцепила площадь, заблокировала подъезды и проводит тщательное обследование территории вокруг дворца.

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Дословно: "Федеральная полиция Бразилии начала расследование инцидента, хотя мотивы пока не раскрываются. В связи с напряженностью вокруг Верховного суда в последние годы, вызванной угрозами со стороны ультраправых групп и сторонников экс-президента Жаира Болсонару, вероятной мишенью инцидента мог стать именно суд".

Детали: Ранее еще один взрыв прогремел на парковке Конгресса Бразилии. По словам представителей полиции, взрыв, вероятно, прогремел из автомобиля. Хотя никто не пострадал, полиция изучает возможную связь обоих инцидентов.