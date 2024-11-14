До переліку лідерів УП 100 увійшов Олександр Конотопський

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. У категорії "Бізнес" одну з нагород отримає Олександр Конотопський – підприємець, засновник і голова наглядової ради компанії Ajax Systems.

Початок повномасштабної війни змусив підприємця Олександра Конотопського релокувати цілий завод електронних пристроїв до Закарпаття. У березні 2022 року всю техніку підприємства вивезли з Києва 160 фур, а вже в квітні Ajax Systems відновили повний цикл виробництва. За перші 8 місяців повномасштабної війни бізнес Конотопського зріс майже на 50%, а компанія не втратила жодного замовника і не переносила запуск нових продуктів.

У 2023 році компанія презентувала лінійку пристроїв для відеоспостереження і запустила застосунок Air Alert ("Мапа повітряних тривог"), який завантажили понад 24 млн разів. Сам застосунок сповіщає користувачів про сім типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпеки.

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Вже у 2024 році компанія Ajax Systems отримала найпрестижнішу премію у сфері промислового дизайну Red Dot за свої розробки. Зокрема нагороду отримав проєкт лінійки керування світлом LightSwitch, антипотоп система WaterStop і LeaksProtect та панель керування KeyPad TouchScreen.

На початку цього ж року Конотопський увійшов до новоствореної Ради підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

"Я займаюсь бізнесом і мене не цікавить політика та влада. Мене цікавить виключно щоб Україна як юрисдикція для ведення бізнесу зайняла гідне місце у світі. І саме в цьому напрямі будуть направлені наші зусилля як Ради", – розповів Конотопський.

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Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся !

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, TERWIN та COLOR CONCEPT.