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До переліку лідерів УП 100 увійшов Олександр Конотопський

"Українська правда", Альона Мазуренко Четвер, 14 листопада 2024, 11:19
До переліку лідерів УП 100 увійшов Олександр Конотопський
Олександр Конотопський, фото: УП

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. У категорії "Бізнес" одну з нагород отримає Олександр Конотопський – підприємець, засновник і голова наглядової ради компанії Ajax Systems.

Початок повномасштабної війни змусив підприємця Олександра Конотопського релокувати цілий завод електронних пристроїв до Закарпаття. У березні 2022 року всю техніку підприємства вивезли з Києва 160 фур, а вже в квітні Ajax Systems відновили повний цикл виробництва. За перші 8 місяців повномасштабної війни бізнес Конотопського зріс майже на 50%, а компанія не втратила жодного замовника і не переносила запуск нових продуктів.

У 2023 році компанія презентувала лінійку пристроїв для відеоспостереження і запустила застосунок Air Alert ("Мапа повітряних тривог"), який завантажили понад 24 млн разів. Сам застосунок сповіщає користувачів про сім типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпеки.

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Вже у 2024 році компанія Ajax Systems отримала найпрестижнішу премію у сфері промислового дизайну Red Dot за свої розробки. Зокрема нагороду отримав проєкт лінійки керування світлом LightSwitch, антипотоп система WaterStop і LeaksProtect та панель керування KeyPad TouchScreen.

На початку цього ж року Конотопський увійшов до новоствореної Ради підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

"Я займаюсь бізнесом і мене не цікавить політика та влада. Мене цікавить виключно щоб Україна як юрисдикція для ведення бізнесу зайняла гідне місце у світі. І саме в цьому напрямі будуть направлені наші зусилля як Ради", –розповів Конотопський.

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Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся!

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Захід також підтримали компанії Нова ПоштаKernelTERWIN та COLOR CONCEPT.

УП 100
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УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
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