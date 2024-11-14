В перечень лидеров УП 100 вошел Александр Конотопский

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в список лидеров УП 100. В категории "Бизнес" одну из наград получит Александр Конотопский - предприниматель, основатель и председатель наблюдательного совета компании Ajax Systems.

Начало полномасштабной войны заставило предпринимателя Александра Конотопского релоцировать целый завод электронных устройств в Закарпатье. В марте 2022 года всю технику предприятия вывезли из Киева 160 фур, а уже в апреле Ajax Systems возобновили полный цикл производства. За первые 8 месяцев полномасштабной войны бизнес Конотопского вырос почти на 50%, а компания не потеряла ни одного заказчика и не переносила запуск новых продуктов.

В 2023 году компания презентовала линейку устройств для видеонаблюдения и запустила приложение Air Alert ("Карта воздушных тревог"), которое скачали более 24 млн раз. Само приложение оповещает пользователей о семи типах угроз: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая и радиационная опасности.

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Уже в 2024 году компания Ajax Systems получила самую престижную премию в сфере промышленного дизайна Red Dot за свои разработки. В частности награду получил проект линейки управления светом LightSwitch, антипотоп система WaterStop и LeaksProtect и панель управления KeyPad TouchScreen.

В начале этого же года Конотопский вошел во вновь созданный Совет поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

"Я занимаюсь бизнесом и меня не интересует политика и власть. Меня интересует исключительно чтобы Украина как юрисдикция для ведения бизнеса заняла достойное место в мире. И именно в этом направлении будут направлены наши усилия как Совета", - рассказал Конотопский.

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Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 20 ноября и узнай !

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Kernel, TERWIN и COLOR CONCEPT.