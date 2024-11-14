Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

У п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів

Ірина БалачукЧетвер, 14 листопада 2024, 12:20
У п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
Фото ілюстративне з pixabay.com

15 листопада в Україні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця, на вихідних в більшості областей переважно без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно УГМЦ: "15 листопада температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0-6° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні до плюс 9°. Вітер переважно західний, 5-12 м/с".

Реклама:

Деталі: У Києві у п’ятницю невеликий мокрий сніг та дощ, вночі 0-2° тепла, вдень до +3°. Вітер західний, 5-10 м/с.

 
Погода 15 листопада
Скриншот з meteo.gov.ua 

16 листопада на переважній частині України без опадів, лише вночі в південно-східних обласях місцями невеликий мокрий сніг і дощ. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Карпатах і на Закарпатті 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

У столиці в суботу без опадів, вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 16 листопада 
Скриншот з meteo.gov.ua 


погода
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
погода
У четвер по Україні пройде мокрий сніг
Синоптики попереджають про ожеледицю в середу
На українців чекають дощі з мокрим снігом
Останні новини
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
03:48
Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
03:36
Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії
03:20
У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
03:08
Ламбрідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: