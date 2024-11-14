У п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів

15 листопада в Україні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця, на вихідних в більшості областей переважно без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно УГМЦ: "15 листопада температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0-6° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні до плюс 9°. Вітер переважно західний, 5-12 м/с".

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Деталі: У Києві у п’ятницю невеликий мокрий сніг та дощ, вночі 0-2° тепла, вдень до +3°. Вітер західний, 5-10 м/с.

Погода 15 листопада Скриншот з meteo.gov.ua

16 листопада на переважній частині України без опадів, лише вночі в південно-східних обласях місцями невеликий мокрий сніг і дощ. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Карпатах і на Закарпатті 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

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У столиці в суботу без опадів, вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Погода 16 листопада Скриншот з meteo.gov.ua



