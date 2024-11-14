В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков

15 ноября в Украине прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица, на выходных в большинстве областей преимущественно без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Дословно УГМЦ: "15 ноября температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 0-6° мороза; днем 0-5° тепла, на юге до плюс 9°. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с".

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Детали: В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0-2° тепла, днем до +3°. Ветер западный, 5-10 м/с.

Погода 15 ноября Скриншот с meteo.gov.ua

16 ноября на большей части Украины без осадков, лишь ночью в юго-восточных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. В Карпатах ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 1-6° мороза; днем 3-8° тепла. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

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В столице в субботу без осадков, ночью около 0°, днем 5-7° тепла, ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.