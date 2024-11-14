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Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 14 листопада 2024, 13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
K2 Black Panther. Ілюстративне фото: Getty Images

Речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майор Магдалена Косцинська повідомила, що Польща розташувала південнокорейські танки K2 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP 

Деталі: Танки прибули до частини в Бранево на автопричепах.

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Протягом четверга представники військових та південнокорейської сторони завершать формальності, необхідні для прийняття танків.

"Наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку" – розповіла Косцінська.

Танки K2 Black Panther відомі своїми передовими технологічними рішеннями, в тому числі системою активного захисту – вони ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам.

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Вони також мають високу мобільність, що дозволяє здійснювати швидкі маневри навіть у такій складній місцевості, наприклад, у болотах або пісках.

Вони оснащені точними системами наведення та ведення вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.

"У першій партії 9-та бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Наразі у підрозділі є 8 підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади", – розповіла майор Косцінська.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

У серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.

ПольщатанкиРосія
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