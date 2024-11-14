Під час пожежі на Харківщині загинули 5 людей, серед яких 4 дитини
У селищі на Харківщині сталася пожежа у приватному будинку, під час якої загинули п'ятеро людей, серед яких – четверо неповнолітніх.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Суспільне
Деталі: По інформації ДСНС, трагедія сталася у селищі Пісочин Харківського району.
За даними відомства, вогонь охопив площу у 150 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла п'ятьох загиблих – чоловіка та чотирьох дітей.
Ще одна дитина постраждала. Фахівці встановлюють причини виникнення пожежі.
Пізніше голова Пісочинської громади Олег Чернобай в коментарі "Суспільному" розповів, що загиблим дітям було від чотирьох до дев'яти років і всі вони — рідні брати.
"Їхня мати напередодні поїхала до чоловіка в інше місто, залишивши дітей з дідусем. Підліток, який вижив, — це її молодший брат. За словами Чернобая, нині він перебуває у лікарні у задовільному стані. Родина була малозабезпеченою, соціальні служби надавали їй підтримку, особливих зауважень до матері не мали, каже голова громади", - пише видання.