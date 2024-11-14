Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Під час пожежі на Харківщині загинули 5 людей, серед яких 4 дитини

Олександр ШумілінЧетвер, 14 листопада 2024, 13:28
Під час пожежі на Харківщині загинули 5 людей, серед яких 4 дитини
Фото: ДСНС

У селищі на Харківщині сталася пожежа у приватному будинку, під час якої загинули п'ятеро людей, серед яких – четверо неповнолітніх.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Суспільне

Деталі: По інформації ДСНС, трагедія сталася у селищі Пісочин Харківського району.

Реклама:

За даними відомства, вогонь охопив площу у 150 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла п'ятьох загиблих – чоловіка та чотирьох дітей.

Ще одна дитина постраждала. Фахівці встановлюють причини виникнення пожежі.

Пізніше голова Пісочинської громади Олег Чернобай в коментарі "Суспільному" розповів, що загиблим дітям було від чотирьох до дев'яти років і всі вони — рідні брати.

РЕКЛАМА:

"Їхня мати напередодні поїхала до чоловіка в інше місто, залишивши дітей з дідусем. Підліток, який вижив, — це її молодший брат. За словами Чернобая, нині він перебуває у лікарні у задовільному стані. Родина була малозабезпеченою, соціальні служби надавали їй підтримку, особливих зауважень до матері не мали, каже голова громади", - пише видання.

Харківпожежа
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Харків
На Харківщині через ворожий удар пошкоджено ЛЕП: є відключення електроенергії
Терехов: Ворог атакував Харків КАБами
Терехов повідомив про два прильоти у Харкові: уже 4 постраждалих
Останні новини
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
03:48
Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
03:36
Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії
03:20
У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
03:08
Ламбрідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: