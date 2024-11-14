Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

В поселке на Харьковщине произошел пожар в частном доме, во время которого погибли пять человек, среди которых - четверо несовершеннолетних.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), "Суспільне"

Детали: По информации ГСЧС, трагедия произошла в поселке Песочин Харьковского района.

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По данным ведомства, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела пятерых погибших - мужчины и четырех детей.

Еще один ребенок пострадал. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

Позже глава Песочинской общины Олег Чернобай в комментарии "Суспільному" рассказал, что погибшим детям было от четырех до девяти лет и все они - родные братья.

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"Их мать накануне уехала к мужу в другой город, оставив детей с дедушкой. Подросток, который выжил, - это ее младший брат. По словам Чернобая, сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Семья была малообеспеченной, социальные службы оказывали ей поддержку, особых замечаний к матери не имели, говорит глава общины", - пишет издание.