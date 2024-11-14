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На Донеччині росіяни розстріляли жінку, яка просто йшла по вулиці

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 листопада 2024, 14:36
На Донеччині росіяни розстріляли жінку, яка просто йшла по вулиці
фото з матеріалів прокуратури

На околицях села Терни Донецької області окупанти розстріляли місцеву мешканку.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, омбудсман Дмитро Лубінець у соцмережах

Деталі: За оперативними даними, 10 листопада представники армії РФ вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Перебуваючи на околицях Тернів Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків.

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Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.’

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

Пряма мова Лубінця: "Міжнародна спільнота має не просто звернути увагу на нього, але й відреагувати!".

воєнні злочиниРосіявійнаДонецька область
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