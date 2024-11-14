В Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице
В окрестностях села Терны Донецкой области оккупанты расстреляли местную жительницу.
Источник: Донецкая областная прокуратура, омбудсмен Дмитрий Лубинец в соцсетях
Детали: По оперативным данным, 10 ноября представители армии РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной громады, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов.
Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия женщина убита.
Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию жертвы оккупантов.
Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.'
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и МККК относительно этого преступления.
Прямая речь Лубинца: "Международное сообщество должно не просто обратить внимание на него, но и отреагировать!".