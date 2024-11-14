В Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

В окрестностях села Терны Донецкой области оккупанты расстреляли местную жительницу.

Источник: Донецкая областная прокуратура, омбудсмен Дмитрий Лубинец в соцсетях

Детали: По оперативным данным, 10 ноября представители армии РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной громады, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов.

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Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия женщина убита.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию жертвы оккупантов.

Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.'

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и МККК относительно этого преступления.

Прямая речь Лубинца: "Международное сообщество должно не просто обратить внимание на него, но и отреагировать!".