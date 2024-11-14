Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко
Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.
Источник: секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения.
На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ проект будет готов в определенный парламентом срок - до 18 декабря 2024 года".
Детали: По словам Костенко, пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.
Предыстория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации.
- По инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского из документа было исключено положение об увольнении военных со службы.
- Верховная Рада обязала Министерство обороны наработать соответствующий законопроект в течение 8 месяцев.