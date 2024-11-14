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Рютте впевнений у підтримці Трампом НАТО та зобов'язань Альянсу через глобальні загрози

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 15:22
Рютте впевнений у підтримці Трампом НАТО та зобов'язань Альянсу через глобальні загрози
Марк Рютте, фото: Getty images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами на пресконфернції із латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом висловив впевненість, що новообраний американський президент Дональд Трамп розуміє важливість членства США в НАТО.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Рютте: "НАТО існує не тільки для захисту Європи та США, але й для того, щоб забезпечити безпеку в Індо-Тихоокеанському та трансатлантичному регіонах".

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Деталі: Генсек НАТО заспокоїв європейських членів Альянсу, які висловлюють занепокоєння щодо попередніх заяв Дональда Трампа про статтю 5 і обов'язки Альянсу.

У коментарях для журналістів він зазначив, що він мав дуже хороші робочі стосунки з Трампом під час його прем'єрства в Нідерландах і впевнений, що новообраний президент США буде діяти на захист Сполучених Штатів та продовжить підтримувати роль НАТО в глобальній безпеці.

Рютте підкреслив, що Трамп розуміє важливість членства США в НАТО і те, що Альянс є важливою частиною убезпечення не лише для Європи, а й для глобального стабільного порядку.

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Генсек звернув увагу на актуальні глобальні загрози, пов'язані з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. За його словами, ці країни активно співпрацюють між собою, що створює пряму загрозу для Європи, а також для таких країн, як Японія, Південна Корея та США. 

Рютте наголосив, що Північна Корея допомагає Росії в її військових діях проти України, а Китай і Іран постачають Росії технології, які зміцнюють її військовий потенціал.

"Ми пов'язані в цьому. Індо-Тихоокеанський регіон і Євроатлантичний регіон пов'язані між собою. Це глобальна загроза", – зазначив Рютте, підкреслюючи важливість міжнародної співпраці для забезпечення глобальної безпеки.

Він також висловив сподівання на подальшу співпрацю з Трампом, зокрема під час його повернення на пост президента США. 

"Минулого тижня я мав з ним хорошу телефонну розмову. Ми працювали як друзі, коли я був прем'єр-міністром Нідерландів, і зробимо це знову, коли він стане новим президентом США", – підсумував Рютте.

Передісторія:

  • У липні колишній Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені Штати лишаться у складі Альянсу.
  • Під час привітання Трампа із перемогою на виборах, Рютте заявив, що "його (Трампа, – ред.) лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним".

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НАТОТрамп
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