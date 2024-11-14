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Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 15:22
Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз
Марк Рютте, фото: Getty images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с журналистами на пресс-конференции с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом выразил уверенность, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает важность членства США в НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Рютте: "НАТО существует не только для защиты Европы и США, но и для того, чтобы обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском и трансатлантическом регионах".

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Детали: Генсек НАТО успокоил европейских членов Альянса, которые выражают беспокойство относительно предыдущих заявлений Дональда Трампа о статье 5 и обязанностях Альянса.

В комментариях для журналистов он отметил, что он имел очень хорошие рабочие отношения с Трампом во время его премьерства в Нидерландах и уверен, что новоизбранный президент США будет действовать в защиту Соединенных Штатов и продолжит поддерживать роль НАТО в глобальной безопасности.

Рютте подчеркнул, что Трамп понимает важность членства США в НАТО и то, что Альянс является важной частью безопасности не только для Европы, но и для глобального стабильного порядка.

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Генсек обратил внимание на актуальные глобальные угрозы, связанные с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его словам, эти страны активно сотрудничают между собой, что создает прямую угрозу для Европы, а также для таких стран, как Япония, Южная Корея и США.

Рютте подчеркнул, что Северная Корея помогает России в ее военных действиях против Украины, а Китай и Иран поставляют России технологии, которые укрепляют ее военный потенциал.

"Мы связаны в этом. Индо-Тихоокеанский регион и Евроатлантический регион связаны между собой. Это глобальная угроза", – отметил Рютте, подчеркивая важность международного сотрудничества для обеспечения глобальной безопасности.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Трампом, в частности во время его возвращения на пост президента США.

"На прошлой неделе я имел с ним хороший телефонный разговор. Мы работали как друзья, когда я был премьер-министром Нидерландов, и сделаем это снова, когда он станет новым президентом США", – подытожил Рютте.

Предыстория:

  • В июле бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные Штаты останутся в составе Альянса.
  • Во время поздравления Трампа с победой на выборах, Рютте заявил, что "его (Трампа. – Ред.) лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным".

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НАТОТрамп
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